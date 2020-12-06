Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحكم بسبع سنوات سجنا نافذا على البرلماني السابق بهاء الدين طليبة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 09:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الحكم بسبع سنوات سجنا نافذا على البرلماني السابق بهاء الدين طليبة

 

الجزائر - أدان مجلس قضاء الجزائر يوم الأحد النائب البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بسبع (7) سنوات سجنا نافذا وتغريمه ب8 ملايين دج بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما أصدر نفس المجلس حكما مماثلا بسبع سنوات سجنا نافذا في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكم غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا على أخيه الوافي مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.

وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج بنفس التهم إضافة إلى استغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة المقاول محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.

إقرأ أيضا:    مجلس قضاء العاصمة: التماس "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية بهاء الدين طليبة 

وكانت النيابة العامة التمست "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق طليبة.

للتذكير فإن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت في 9 سبتمبر المنصرم كلا من بهاء الدين طليبة واسكندر ولد عباس ب 8 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية، فيما حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذا على الوافي ولد عباس مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.

وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج بنفس التهم إضافة إلى استغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.

 

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 12:35
كلـمات مفتـاحيــة :
الحكم بسبع سنوات سجنا نافذا على البرلماني السابق بهاء الدين طليبة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 09:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.06

كرة اليد / مونديال-2021 - تحضيرات: الجزائر حاضرة في دورة وارسو من 26 إلى 29 ديسمبر

20.12.06

استئناف الرحلات الداخلية: 5 رحلات جوية أسبوعيا لنقل المسافرين من وإلى مطار بسكرة

20.12.06

إجازة مدرب "كاف أ": "التربص يتضمن حجما ساعيا بحوالي 300 ساعة"

20.12.06

استئناف الرحلات الداخلية بمطار وهران الدولي: فتح خط جوي جديد بين وهران والمشرية

20.12.06

الصحراء الغربية: جنوب إفريقيا تطالب مجلس الأمن بدعم بعثة المينورسو لتنفيذ ولايتها على…

20.12.06

أمين العقال بالاهقار يستنكر ويندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

الأكثــر قـراءة

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل