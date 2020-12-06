أمين العقال بالاهقار يستنكر ويندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

تمنراست - استنكر امين العقال بمنطقة الاهقار، احمد ايدابير، تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر مستهجنا بشدة تجاسر هذا الأخير من خلال هذا التدخل الذي يعكس ''الممارسات التي تعد خرقا لمبادئ القانون الدولي والمساس باحترام سيادة الدول على أقاليمها''.

وأكد السيد احمد ايدابير في بيان باسمه وباسم رؤساء قبائل الاهقار وأعيان المنطقة وسكان تمنراست بان هذا التدخل المتكرر للبرلمان الأوروبي ''تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات يعتبر الذريعة التي طالما كانت مبررا لكل تدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساس باستقرارها''.

كما أضاف السيد ايدابير بان ''الشعب الجزائري شعب ابي دفع الغالي والنفيس من اجل ان ترفرف الراية الوطنية عاليا ولا مبرر للبرلمان الاوروبي لأن يتطاول على سيادة الجزائر في الوقت الذي تعرف فيه فرنسا انتهاك صارخ لحقوق المتظاهرين طوال سنوات"، مذكرا بان "الجزائر هي دولة ديمقراطية ومستقلة تتمتع بسيادة كاملة و لن يرضى شعبها ان تمارس عليه أي وصاية''.