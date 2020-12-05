Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد -19: الحكومة تقرر تقديم الدعم لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية 

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
كوفيد -19: الحكومة تقرر تقديم الدعم لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات &quot;PCR&quot; واختبار الـمضادات الجينية 

الجزائر - قررت الحكومة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لمصالح الوزير الاول عقب اجتماع مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الاول السيد عبد العزيز جراد، هذا نصه الكامل:

"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم السبت 05 ديسمبر 2020، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء(كوفيد.19).

وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن استمرارية اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم 2 ديسمبر 2020، والذي درست خلاله هذه الـمسألة مع اتخاذ قرار بتخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر فيها.

وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والـمناقشات التي تلتها، ذكر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية الـمرتبطة بوباء كورونا والتي أثرت بشدة على المواطنين، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا.

إقرأ ايضا: كوفيد-19: نحو انخفاض محسوس لأسعار فحوص "بي سي ار" والأجسام المضادة بفضل الإنتاج المحلي

كما ذكر السيد الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية يتمثل في مساعدة الـمواطنين على مواجهة التكاليف الـملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية.

وبهذا الشأن، قرر السيد الوزير الأول منح إعانة مالية بمبلغ:

       5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان  الفحص بالسكانير الصدري  كوفيد .19

       3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة "RT.PCR" كوفيد .19

       1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد. 19.

وجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2021، لـمدة ستة (06) أشهر قابلة للتجديد وفق تطور الوضعية الوبائية".

آخر تعديل على السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 19:11
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد -19: الحكومة تقرر تقديم الدعم لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية 
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.05

تصريحات المرزوقي بشأن الجزائر: محرز العماري يأسف للحملة "الحاقدة"

20.12.05

الرابطة الأولى (الجولة الثانية): تعادلات بالجملة و أولمبي الشلف يشد عن القاعدة

20.12.05

الرئيس غالي يشارك في أشغال أول قمة افتراضية للاتحاد الإفريقي حول التجارة القارية الحرة

20.12.05

تفكيك جمعيات اشرار مختصة في بيع المؤثرات العقلية بالشراقة و العناصر

20.12.05

نقل جوي: الرحلات التجارية الدولية تبقى معلقة إلى إشعار آخر

20.12.05

الصحراء الغربية : تقاعس مجلس الأمن وعرقلة تنظيم الاستفتاء سبب العودة إلى الحرب

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل