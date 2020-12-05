كوفيد -19: الحكومة تقرر تقديم الدعم لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية 

الجزائر - قررت الحكومة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لمصالح الوزير الاول عقب اجتماع مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الاول السيد عبد العزيز جراد، هذا نصه الكامل:

"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم السبت 05 ديسمبر 2020، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة شروط وكيفيات تحسين تعويض الخدمات الطبية الـمتعلقة بوباء(كوفيد.19).

وقد شارك في هذا الإجتماع الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والـمالية، والتضامن الوطني، والتجارة، والصحة، والعمل، والصناعة الصيدلانية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن استمرارية اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم 2 ديسمبر 2020، والذي درست خلاله هذه الـمسألة مع اتخاذ قرار بتخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر فيها.

وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والـمناقشات التي تلتها، ذكر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة تقديم الدعم والـمساعدة للمواطنين، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تطبعها الأزمة الصحية الـمرتبطة بوباء كورونا والتي أثرت بشدة على المواطنين، وبالأخص الفئة الأكثر حرمانا.

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كما ذكر السيد الوزير الأول بأن الهدف الذي تتوخاه السلطات العمومية يتمثل في مساعدة الـمواطنين على مواجهة التكاليف الـملتزم بها في مجال فحوصات جهاز السكانير واختبارات "PCR" واختبار الـمضادات الجينية.

وبهذا الشأن، قرر السيد الوزير الأول منح إعانة مالية بمبلغ:

5.000 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد .19

3.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختيار بواسطة "RT.PCR" كوفيد .19

1.500 دينار بالنسبة للتكاليف الـملتزم بها بعنوان الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد. 19.

وجدير بالذكر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2021، لـمدة ستة (06) أشهر قابلة للتجديد وفق تطور الوضعية الوبائية".