المتاجرة بالحيوانات: يومية المجاهد تصف ب"الفاضح" إيحاء قناة TF1

الجزائر - وصفت يومية المجاهد على موقعها الالكتروني الصورة التي بثتها القناة الفرنسية "TF1" بأنها "فاضحة"، حيث أوحت بأن الجزائر هي "المحور الرئيسي" للمتاجرة بالحيوانات المفترسة في العالم، وخاصة بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضح الموقع أن "نشرة أخبار الثامنة لمساء يوم الجمعة 4 ديسمبر على القناة التلفزيونية الفرنسية "TF1" (يمكن مشاهدتها على موقع+MY TF1+ في الدقيقة 29) بثت روبورتاجا عن المتاجرة بالحيوانات المفترسة في جميع أنحاء العالم وخاصة بين إفريقيا وأوروبا".

وأضاف أن "إحدى الصور الواردة في هذا الروبورتاج تظهر أحد أعوان الجمارك وهو يفتح حاوية تظهر بضاعة مختومة بعلم جزائري تلى ذلك التأكيد التالي في تعليق الصحفي: +إن أكبر عمليات المتاجرة بالحيوانات المفترسة في العالم هي بين إفريقيا وأوروبا".

وتعقيبا على هذه الصورة، يؤكد الموقع أنه "في ظل ظروف إنجاز هذا الروبورتاج، يُفهم أن بلدنا هو المحور الرئيسي لهذا لتهريب" مشيرا إلى أنه "من وجهة نظر أخلاقية كان يجب أن يتم إخفاء العلم الجزائري لكن ذلك لم يتم".

وأعرب عن أسفه: "في نهاية المطاف، يوحي هذا بوضوح إلى وجود ثغرات عبر حدودنا الجنوبية والشمالية".

وخلص موقع المجاهد إلى أنه "بالإضافة إلى الأحكام المسبقة، فإن بعض العمليات الإعلامية المتعمدة بوضوح تعمل بلا هوادة لتشويه صورة بلدنا والتشكيك في إمكاناتها الأمنية والدفاعية ضد هذا النوع من التهريب الذي لا يمكن ربطه لا من قريب ولا بعيد بها و كلها محاولات تكلل بالفشل".