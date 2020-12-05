Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المتاجرة بالحيوانات: يومية المجاهد تصف ب"الفاضح" إيحاء قناة TF1

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
المتاجرة بالحيوانات: يومية المجاهد تصف ب&quot;الفاضح&quot; إيحاء قناة TF1

الجزائر - وصفت يومية المجاهد على موقعها الالكتروني الصورة التي بثتها القناة الفرنسية "TF1" بأنها "فاضحة"، حيث أوحت بأن الجزائر هي "المحور الرئيسي" للمتاجرة بالحيوانات المفترسة في العالم، وخاصة بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضح الموقع أن "نشرة أخبار الثامنة لمساء يوم الجمعة 4 ديسمبر على القناة التلفزيونية الفرنسية  "TF1" (يمكن مشاهدتها على موقع+MY TF1+ في الدقيقة 29) بثت روبورتاجا عن المتاجرة بالحيوانات المفترسة في جميع أنحاء العالم وخاصة بين إفريقيا وأوروبا".

وأضاف أن "إحدى الصور الواردة في هذا الروبورتاج تظهر أحد أعوان الجمارك وهو يفتح حاوية تظهر بضاعة مختومة بعلم جزائري تلى ذلك التأكيد التالي في تعليق الصحفي: +إن أكبر عمليات المتاجرة بالحيوانات المفترسة في العالم هي بين إفريقيا وأوروبا".

وتعقيبا على هذه الصورة، يؤكد الموقع أنه "في ظل ظروف إنجاز هذا الروبورتاج، يُفهم أن بلدنا هو المحور الرئيسي لهذا لتهريب" مشيرا إلى أنه "من وجهة نظر أخلاقية كان يجب أن يتم إخفاء العلم الجزائري لكن ذلك لم يتم".

وأعرب عن أسفه: "في نهاية المطاف،  يوحي هذا بوضوح إلى وجود ثغرات عبر حدودنا الجنوبية والشمالية".

وخلص موقع المجاهد إلى أنه "بالإضافة إلى الأحكام المسبقة، فإن بعض العمليات الإعلامية المتعمدة بوضوح تعمل بلا هوادة لتشويه صورة بلدنا والتشكيك في إمكاناتها الأمنية والدفاعية ضد هذا النوع من التهريب الذي لا يمكن ربطه لا من قريب ولا بعيد بها و كلها محاولات تكلل بالفشل".

آخر تعديل على السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 20:08
كلـمات مفتـاحيــة :
المتاجرة بالحيوانات: يومية المجاهد تصف ب"الفاضح" إيحاء قناة TF1
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.05

تصريحات المرزوقي بشأن الجزائر: محرز العماري يأسف للحملة "الحاقدة"

20.12.05

الرابطة الأولى (الجولة الثانية): تعادلات بالجملة و أولمبي الشلف يشد عن القاعدة

20.12.05

الرئيس غالي يشارك في أشغال أول قمة افتراضية للاتحاد الإفريقي حول التجارة القارية الحرة

20.12.05

تفكيك جمعيات اشرار مختصة في بيع المؤثرات العقلية بالشراقة و العناصر

20.12.05

نقل جوي: الرحلات التجارية الدولية تبقى معلقة إلى إشعار آخر

20.12.05

الصحراء الغربية : تقاعس مجلس الأمن وعرقلة تنظيم الاستفتاء سبب العودة إلى الحرب

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل