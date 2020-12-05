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الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات تعقيم واسعة للطائرات تحسبا لاستئناف الرحلات الداخلية

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 17:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات تعقيم واسعة للطائرات تحسبا لاستئناف الرحلات الداخلية

الجزائر - أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم السبت في بيان لها عن مضاعفة جهودها في عمليات  تعقيم و تنظيف طائرات اسطولها الجوي للحد من مخاطر عدوى  فيروس كورونا وذلك تحسبا لاستئناف رحلاتها الداخلية اعتبارا من يوم غد الاحد.

وجاء في ذات البيان "ضاعفت الخطوط الجوية الجزائرية جهودها في عملية تنظيف و تعقيم طائراتها، لا سيما جميع الأسطح التي يحتك بها المسافرون بطريقة مباشرة مثل مساند الذراعين و الشاشات الرقمية، مع تنفيذ إجراء تطهير خاص عن طريق رش بخاخ مضاد لفيروس كورونا ".

كما أوضح نفس المصدر ان فرق الخطوط الجوية الجزائرية "تقوم برش مبيد للفيروس مع منظف عالي الضغط في جميع أرجاء المقصورة بحيث تترسب القطرات الدقيقة المتساقطة على جميع الأسطح، ويظل (المبيد) نشطًا لمدة 18 ساعة للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا".

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للتذكر فقد قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد 6 ديسمبر.

وسيخص هذا الإجراء الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، و عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس  كورونا و الهيئة الصحية جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد وكمرحلة أولى  50 بالمئة من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.

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الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات تعقيم واسعة للطائرات تحسبا لاستئناف الرحلات الداخلية
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 17:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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