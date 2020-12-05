بوقدوم يستقبل نظيره الايطالي لويجي دي مايو

المحادثات التي جرت بين الوزيرين بمقر وزارة الشؤون الخارجية تم توسيعها بعدها لأعضاء الوفدين.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فان "هذه الزيارة، الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الايطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020، تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر و ايطاليا".
كما أضاف ذات المصدر أنها "ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي و دراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".
و يتضمن جدول أعمال المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الاقليمية و الدولية, خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا و مالي.