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بوقدوم يستقبل نظيره الايطالي لويجي دي مايو

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
بوقدوم يستقبل نظيره الايطالي لويجي دي مايو

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم السبت بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي, لويجي دي مايو الذي يقوم بزيارة عمل تدوم يومين إلى الجزائر.

المحادثات التي جرت بين الوزيرين بمقر وزارة الشؤون الخارجية تم توسيعها بعدها لأعضاء الوفدين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فان "هذه الزيارة، الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الايطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020،  تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر و ايطاليا".

كما أضاف ذات المصدر أنها "ستشكل بالنسبة للطرفين فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي و دراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

و يتضمن جدول أعمال المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الاقليمية و الدولية, خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا و مالي.

آخر تعديل على السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:05
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بوقدوم يستقبل نظيره الايطالي لويجي دي مايو
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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