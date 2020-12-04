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الخطوط الجوية الجزائرية: برمجة 24 رحلة اجلاء من 4 الى 19 ديسمبر

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 54 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية: برمجة 24 رحلة اجلاء من 4 الى 19 ديسمبر

الجزائر- برمجت شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية 24 رحلة لاجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج و المسافرين الراغبين في الدخول الى الجزائر لأسباب استثنائية, حسبما جاء في بيان يوم الخميس لشركة الطيران الوطنية.

و يتعلق برنامج رحلات الاجلاء المزمع تنفيذه ما بين 4 و 19 ديسمبر الجاري بسبعة (07) دول, أوضح ذات البيان.و سطرت الشركة ست (06) رحلات من فرنسا باتجاه الجزائر (باريس-الجزائر العاصمة) ايام 04,06,08,10,14 ديسمبر الجاري علاوة على رحلة اخرى من مطار باريس باتجاه وهران في 10 ديسمبر و التي ستليها رحلة أخرى باريس-قسنطينة في 12 ديسمبر بينما تمت برمجة الرحلات انطلاقا من مرسيليا الى الجزائر العاصمة ايام 09,11,13,15,17 ديسمبر.

اما بخصوص الرحلات من اسبانيا باتجاه ارض الوطن, اضاف البيان, برمجت شركة الطيران الوطنية رحلة من برشلونة الى الجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر تليها رحلة اخرى في 13 ديسمبر مدريد - الجزائر العاصمة اضافة الى رحلة اليكانت-الجزائر العاصمة في 15 من الشهر الجاري.

و اشارت الشركة الوطنية في بيانها الى تنظيم رحلات اخرى من الامارات العربية المتحدة انطلاقا من دبي باتجاه الجزائر العاصمة أيام 14, 16 و 19 ديسمبر و من القاهرة (مصر) الى الجزائر العاصمة يوم 17 ديسمبر.

اقرأ أيضا : الخطوط الجوية الجزائرية: مواصلة رحلات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن

و ستنظم شركة الطيران رحلات من الأردن انطلاقا من عمان باتجاه مطار الجزائر يوم 12 ديسمبر و من مطار جدة (السعودية) باتجاه الجزائر العاصمة يومي 13 و 15 ديسمبر.

و يشمل مخطط الاجلاء ايضا الرعايا العالقين في كندا عبر رحلة تنطلق من مونتريال باتجاه الجزائر العاصمة يوم 18 ديسمبر.

و يجب على المواطنين المعنيين ان يكونوا حاملين لتذكرة الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة لرحلة الاجلاء و شهادة فحص طبي (بي سي آر) تفيد عدم اصابتهم بفيروس كوفيد-19 على الأقل 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

و أضافت الشركة الوطنية انه من الممكن ان تكون هناك تطورات جديدة حول هذه الوضعية.

آخر تعديل على الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 18:47
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الخطوط الجوية الجزائرية: برمجة 24 رحلة اجلاء من 4 الى 19 ديسمبر
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 08:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 54 مرة   شارك

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