المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول "عمليات السلام حول العالم: دور ومشاركة النساء "

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في اشغال هذا الاجتماع الذي ينظمه الفرع التركي ل "شبكة النساء الوسطيات في منطقة البحر الابيض المتوسط النائب سعيدة ابراهيم بوناب.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني بعد غد السبت في اشغال اجتماع افتراضي حول موضوع "عمليات السلام حول العالم : دور ومشاركة النساء", حسب ما اورده اليوم الخميس بيان للمجلس .
وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في اشغال هذا الاجتماع الذي ينظمه الفرع التركي ل "شبكة النساء الوسطيات في منطقة البحر الابيض المتوسط النائب سعيدة ابراهيم بوناب.