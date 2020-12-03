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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول "عمليات السلام حول العالم: دور ومشاركة النساء "

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 19:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول &quot;عمليات السلام حول العالم: دور ومشاركة النساء &quot;

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني بعد غد السبت  في اشغال اجتماع افتراضي حول موضوع "عمليات السلام حول العالم : دور ومشاركة النساء", حسب ما اورده اليوم الخميس بيان للمجلس .

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في اشغال هذا الاجتماع الذي ينظمه الفرع التركي ل "شبكة النساء الوسطيات في منطقة البحر الابيض المتوسط النائب سعيدة ابراهيم  بوناب.

 

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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول "عمليات السلام حول العالم: دور ومشاركة النساء "
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 19:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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