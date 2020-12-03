استشهاد الرقيب الأول للماية سيف الدين: السيد جراد يعزي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وعائلة الشهيد

الجزائر - عبر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، في تغريدة له على موقع تويتر، عن "خالص تعازيه ومواساته لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولعائلة الشهيد ولكل عناصر الجيش وذلك إثر تلقيه نبأ استشهاد الرقيب الأول سيف الدين للماية، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية بولاية جيجل.

وكتب السيد جراد بالقول: "بلغني استشهاد الرقيب الأول سيف الدين للماية، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بولاية جيجل. بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولعائلة الشهيد، وكل عناصر مؤسسة الجيش بخالص التعازي والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل عبده في زمرة الشهداء الأبرار".

يذكر أن الرقيب الأول للماية سيف الدين استشهد أمس الأربعاء إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر (جيجل) بالناحية العسكرية الخامسة التي تشهد عملية بحث وتمشيط متواصلة أفضت يوم الثلاثاء الفارط إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة.