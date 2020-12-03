التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب "تجربة شاملة ومتكاملة"

الجزائر - أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الصديق شهاب، أن التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب هي "تجربة شاملة ومتكاملة" ولم يقتصر هدفها على محاربة هذه الافة بل مرافقة ضحايا المأساة الوطنية، حسب ما افاد به يوم الخميس بيان للمجلس.

و اكد الصديق شهاب أمس الاربعاء، بصفته عضوا في اللجنة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي خلال أشغال الاجتماع الثاني لسلسلة المشاورات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني للدولي لصياغة أحكام تشريعية نموذجية لضحايا الإرهاب، عبر تقنية التواصل المرئي، أن التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب هي "تجربة شاملة ومتكاملة" ولم يقتصر هدفها على محاربة هذه الافة التي كلفت الجزائريين الكثير بل مرافقة ضحايا المأساة الوطنية لتضميد جراحهم، معتبرا "الالتفاف حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أكبر اعتراف قدمه الشعب الجزائري لهؤلاء الضحايا".

كما سجل أن الإرهاب فتك بأرواح الالاف من النساء والرجال في الجزائر وفي أماكن أخرى من العالم ومن واجب الجميع تخليد ذكرى الضحايا الذين فقدوا دون نسيان أولئك الذين رسمت في نفوسهم أثار هذه الافة.

وأبرز السيد شهاب في ذات السياق أن تخليد ذكرى ضحايا الإرهاب من شأنه تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إذ سيساعد في إطلاع الأجيال القادمة على هذه الافة ومدى الماسي والجراح التي تسببت بها.

وعبر في إطار المشاورات حول أفضل الممارسات لإقرارا التشريع والاعتراف المعنوي بضحايا الإرهاب وإحياء ذكراهم عن التزام الجزائر بمرافقة كل المساعي الرامية لمحاربة كل أنواع التطرف واستعدادها للمساهمة في صياغة هذه الأحكام النموذجية من خلال تقديم خبرتها.