كل الاسئلة الكتابية التي ترسل لمختلف وزراء يتم الاجابة عليها رغم "تراكمها" 

الجزائر أكدت وزيرة العلاقات مع البرمان بسمة عزوار يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن كل الاسئلة الكتابية التي ترسل لوزراء مختلف القطاعات من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يتم التكفل بها والرد عليها رغم تراكمها بسبب عدم استلامها في الوقت المحدد.

وأرجعت الوزيرة في ردها على سؤال طرحه نائب من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول أسباب تأخر المسجل في الرد على الاسئلة الكتابية التي ترسل للوزراء الى "تأخر استلام هذه الاسئلة في وقتها المحدد وبالتالي لا يمكن الرد عليها في وقت وجيز اي في مدة شهر".

كما اشارت الوزيرة ايضا الى "وجود ثغرة في القانون الداخلي للبرلمان بخصوص كيفية التعامل مع هذه الاسئلة داعية في هذا الاطار نواب البرلمان الى "فتح نقاش واعادة النظر في هذه الثغرة القانونية".

و اكدت السيدة عزوار بان وزراء مختلف القطاعات يسعون الى الرد على مختلف الاسئلة التي يتم استلامها بعد الاطلاع عليها ودراستها رغم تراكمها احيانا و رغم هذه الثغرة القانونية".