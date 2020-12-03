Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كل الاسئلة الكتابية التي ترسل لمختلف وزراء يتم الاجابة عليها رغم "تراكمها" 

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
كل الاسئلة الكتابية التي ترسل لمختلف وزراء يتم الاجابة عليها رغم &quot;تراكمها&quot; 

الجزائر أكدت وزيرة  العلاقات مع البرمان بسمة عزوار يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن كل الاسئلة الكتابية التي ترسل لوزراء مختلف القطاعات من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يتم التكفل بها والرد عليها رغم تراكمها بسبب عدم استلامها في الوقت المحدد.

وأرجعت الوزيرة في ردها على سؤال  طرحه نائب من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول أسباب تأخر المسجل في الرد على الاسئلة الكتابية التي ترسل للوزراء الى "تأخر استلام هذه الاسئلة في وقتها المحدد وبالتالي لا يمكن الرد عليها في وقت وجيز اي في مدة شهر".

كما اشارت الوزيرة ايضا الى "وجود ثغرة في القانون الداخلي للبرلمان بخصوص كيفية التعامل مع هذه الاسئلة داعية في هذا الاطار نواب البرلمان الى "فتح نقاش واعادة النظر في هذه الثغرة القانونية".

و اكدت السيدة عزوار بان وزراء مختلف القطاعات يسعون الى الرد على مختلف الاسئلة التي  يتم استلامها بعد الاطلاع عليها ودراستها رغم تراكمها احيانا و رغم هذه الثغرة القانونية".

كلـمات مفتـاحيــة :
كل الاسئلة الكتابية التي ترسل لمختلف وزراء يتم الاجابة عليها رغم "تراكمها" 
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.03

تيبازة/ حرائق غابات قوراية: غرفة الإتهام تؤيد قرار إيداع 14 متهما الحبس المؤقت

20.12.03

موارد مائية: التساقطات الاخيرة ساهمت في رفع منسوب السدود بشكل محسوس

20.12.03

مسبح "5 جويلية" بالعاصمة يفتح ابوابه من جديد لاحتضان تدريبات سباحي النخبة

20.12.03

أدرار: فتح حاضنة للأنشطة الفلاحية المصغرة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

20.12.03

النظام المعلوماتي الجديد لمطابقة المنتجات المستوردة لا يؤثر على إجراءات الرقابة الحالية

20.12.03

التكفل الجدي بكل المعالم الحضارية والسياحية "يستدعي تظافر جهود" كل الفاعلين

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

الجزائر تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل