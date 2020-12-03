درك وطني : العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية السادسة

الجزائر - يجري العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني زيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست حيث وقف على درجة استعداد الوحدات والأفراد لمحاربة الجريمة بكل أشكالها, حسب ما أفاد به, يوم الخميس, بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن "السـيد العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني, شرع ابتداء من يوم 01 ديسمبر 2020, في زيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست, حيث وقف على درجة استعداد الوحدات والأفراد, ولمس ميدانيا تجند وجاهزية مستخدمي الدرك الوطني على محاربة الجريمة بكل أشكالها وبلا هوادة, تحقيقا للأمن العمومي, لينعكس إيجابيا على المجتمع بالسكينة والطمأنينة".

وبالمناسبة, عاين العميد قواسمية عدة مشاريع متعلقة بإنجاز واستلام منشآت سيتدعم بها الدرك الوطني, تدخل في إطار برنامج رفع القدرات العملياتية للوحدات في مجال الأمن والسكينة العموميين وحماية الحدود الوطنية.

كما عقد بعدها لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي القيادة الجهوية ثمن فيه الجهود الحثيثة التي يبذلها أفراد الدرك الوطني في سبيل حماية المواطن وممتلكاته, كما شدد على تحقيق خارطة الطريق المسطرة.

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وبهذا الخصوص-يضيف البيان- حث العميد قواسمية الأفراد على بذل المزيد من الجهود لدحر الجريمة بمختلف أشكالها, خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود, مع تبني المقاربة الرامية إلى ترقية النشاط الجواري وتقديم يد المساعدة للسكان المعزولين بتأمين شبكة الطرقات لأهميتها القصوى في تنشيط الحياة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.