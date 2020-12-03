Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

درك وطني : العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية السادسة

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 09:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
درك وطني : العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية السادسة

الجزائر - يجري العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني زيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست حيث وقف على درجة استعداد الوحدات والأفراد لمحاربة الجريمة بكل أشكالها, حسب ما أفاد به, يوم الخميس, بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن "السـيد العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني, شرع ابتداء من يوم 01 ديسمبر 2020, في زيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست, حيث وقف على درجة استعداد الوحدات والأفراد, ولمس ميدانيا تجند وجاهزية مستخدمي الدرك الوطني على محاربة الجريمة بكل أشكالها وبلا هوادة, تحقيقا للأمن العمومي, لينعكس إيجابيا على المجتمع بالسكينة والطمأنينة".

وبالمناسبة, عاين العميد قواسمية عدة مشاريع متعلقة بإنجاز واستلام منشآت سيتدعم بها الدرك الوطني, تدخل في إطار برنامج رفع القدرات العملياتية للوحدات في مجال الأمن والسكينة العموميين وحماية الحدود الوطنية.

كما عقد بعدها لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي القيادة الجهوية ثمن فيه الجهود الحثيثة التي يبذلها أفراد الدرك الوطني في سبيل حماية المواطن وممتلكاته, كما شدد على تحقيق خارطة الطريق المسطرة.

اقرأ أيضا :  قسنطينة/ كوفيد-19 : الدرك الوطني يكثف من خرجات التحسيس لفائدة التجار

وبهذا الخصوص-يضيف البيان- حث العميد قواسمية الأفراد على بذل المزيد من الجهود لدحر الجريمة بمختلف أشكالها, خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود, مع تبني المقاربة الرامية إلى ترقية النشاط الجواري وتقديم يد المساعدة للسكان المعزولين بتأمين شبكة الطرقات لأهميتها القصوى في تنشيط الحياة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.

وفي الختام, أكد السيد العميد على تسخير الدرك الوطني لجميع جهوده البشرية والمادية لترقية العمل الجواري الكفيل بتعزيز الرابطة مع المواطن وتشجيع الثقافة الأمنية, من خلال نشر الوعي بمسؤولية الجميع لمحاربة الآفات والانحرافات التي تهدد السكينة العمومية.

آخر تعديل على الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 09:55
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/algerie/97159-2020-12-03-08-53-15#sigProIdab7e55f275
درك وطني : العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية السادسة
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 09:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.03

التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة : انتقاء 43 حاملا لمشروع للمشاركة في النهائي الكبير

20.12.03

درك وطني : العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية السادسة

20.12.03

افريقيا لديها أفضل المرشحين لمنصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

20.12.03

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 4 قرارات بشأن القضية الفلسطينية

20.12.03

اتفاق أوبيب+ : مواصلة المحادثات يوم الأربعاء قبل اتخاذ القرار النهائي الخميس

20.12.03

المغرب يعرقل مسعى الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في سنة 2020

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.01

تيزي وزو: توقف تقني عن النشاط بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية

20.12.01

تيزي وزو: عمال مؤسسة "أنيام" يرفضون قرار التوقف التقني عن النشاط

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل