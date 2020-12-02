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استشهاد الرقيب الأول للماية سيف الدين: قوجيل يعزي عائلة الفقيد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - عبر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إثر استشهاد الرقيب الأول للماية سيف الدين، صبيحة اليوم الاربعاء، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة واد بوعايش بولاية جيجل.

وجاء في برقية تعزية بعث بها السيد قوجيل إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة: "لقد بلغني بعميق الحسرة والأسى النبأ المفزع باستشهاد أسد من أسود الجيش الوطني الشعبي، البطل الرقيب الأول للماية سيف الدين، الذي سقط اليوم في ساحات الوغى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل".

وأضاف قائلا: "وإذ أعرب لكم، ومن خلالكم، لأسرة الشهيد المكلومة عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة، أسأله تعالى أن يحفظ جيشنا الوطني الشعبي المغوار، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، وأن يزيده قوة ويضاعف له مقومات الغلبة والحسم وأن يأخذ بناصيته وأن يتغمد شهيدنا البطل بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان ويلهمكم وذويه الأبرار جميل الصبر وحسن العزاء".

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استشهاد الرقيب الأول للماية سيف الدين: قوجيل يعزي عائلة الفقيد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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