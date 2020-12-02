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وزير الشؤون الخارجية الايطالي في زيارة الى الجزائر السبت القادم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 18:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
وزير الشؤون الخارجية الايطالي في زيارة الى الجزائر السبت القادم

الجزائر - يقوم وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو ابتداء من السبت القادم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أن " هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير شؤون خارجية الايطالي الى الجزائر خلال سنة 2020 تندرج في اطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر و ايطاليا" مضيفا أنها "ستشكل للطرفين مناسبة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي و دراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

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و يتضمن جدول أعمال المباحثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الاقليمية و الدولية خاصة تطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا و مالي.

و خلال هذه الزيارة سيوقع الوزيران مذكرة تفاهم مؤسسة " للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية و المسائل السياسية و الأمن الشامل" حسب بيان الوزارة.

و في ختام زيارته، سيستقبل السيد دي  مايو من طرف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد.

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وزير الشؤون الخارجية الايطالي في زيارة الى الجزائر السبت القادم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 18:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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