وزير الشؤون الخارجية الايطالي في زيارة الى الجزائر السبت القادم

الجزائر - يقوم وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو ابتداء من السبت القادم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر أن " هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير شؤون خارجية الايطالي الى الجزائر خلال سنة 2020 تندرج في اطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر و ايطاليا" مضيفا أنها "ستشكل للطرفين مناسبة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي و دراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

إقرأ أيضا: الجزائر/إيطاليا: بحث فرص تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

و يتضمن جدول أعمال المباحثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الاقليمية و الدولية خاصة تطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا و مالي.

و خلال هذه الزيارة سيوقع الوزيران مذكرة تفاهم مؤسسة " للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية و المسائل السياسية و الأمن الشامل" حسب بيان الوزارة.

و في ختام زيارته، سيستقبل السيد دي مايو من طرف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد.