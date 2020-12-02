الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أن الجزائر تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية و كذا المحاولات المتكررة لتغييب دور الاتحاد الافريقي و منعه من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به فيما يخص قضايا افريقيا.

وقال السيد بوقادوم في كلمة له أمام الدورة غير العادية ال 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي " أن الوضع في الصحراء الغربية خاصة التطورات التي شهدناها مؤخرا يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر".

وتابع في هذا الشأن أنه " بالإضافة الى المحاولات لفرض سياسة الامر الواقع على أراضي عضو مؤسس لمنظمتنا، أدت التجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة الكركرات الى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم و الامن في المنطقة برمتها".

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وسجل السيد بوقادوم أن هذه التطورات في ملف الصحراء الغربية " تحدث في وقت يتعرض فيه المسار السياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوي لحالة جمود غير مسبوقة أدت الى تفاقم معاناة الشعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

وقال وزير الشؤون الخارجية في كلمته أمام هذا الاجتماع التحضيري لا شغال الدورتين ال 13 و 14 غير العاديتين لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الافريقي أنه " أمام هذه التطورات الخطيرة لا يمكن لمنظمتنا القارية التي كان لها الدور البناء في اعداد و اعتماد مخطط التسوية الاممي أن تظل مغيبة"، داعيا مجلس السلم و الامن الافريقي الى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول انشاءه بعد الاخفاق الكامل لآلية الترويكا.