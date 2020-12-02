الجزائر/إيطاليا: بحث فرص تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

الجزائر - بحث نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي، حميد بوشارف، يوم الأربعاء، عبر تقنية التواصل المرئي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بغرفة النواب الإيطالية، بيارو فاسينو، فرص تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر ان اللقاء "تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والبحث عن فرص تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين، بالإضافة الى المسائل ذات الاهتمام المشترك في صيانة السلام والامن على الصعيد العالمي".

وبالمناسبة، أبرز السيد فاسينو "الدور المركزي للجزائر في بناء السلم والامن في شمال إفريقيا والساحل"، داعيا إلى ضرورة "أداء الأمم المتحدة لمهامها الخاصة في إقليم الصحراء الغربية كما تقره القرارات واللوائح ذات الصلة".

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وأضاف ذات المصدر ان السيد بوشارف أكد من جانبه على "علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمع البلدين وكذا التنسيق والتشاور حول المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، مذكرا ب"المسائل الكبرى في السياسة الخارجية للجزائر التي تقوم على الشرعية الدولية ودعم الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية والتضامن بين الشعوب".