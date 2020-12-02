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مجلس الأمة يشارك غدا الخميس في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
مجلس الأمة يشارك غدا الخميس في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية

الجزائر - يشارك مجلس الأمة، غدا الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية لمناقشة كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على بلدان منطقة المتوسط والمبادرات المشتركة التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تغير المناخ والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه "بدعوة مشتركة من رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي البرلمان الإيطالي، يشارك السيد رشيد بوسحابة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، غدا الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية، والتي يتم تنظيمها دوريا من طرف وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية".

وسيتم خلال هذا المنتدى مناقشة "كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على بلدان منطقة المتوسط وكيف يمكن أن يمثل فرصة للتعاون بينهما، فضلا عن كيفية ضمان بقاء البحر الأبيض المتوسط بحرا مفتوحا، خاصة وأن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشروعة للبلدان الساحلية لا تولد صراعات".

كما سيناقش المشاركون "كيفية ضمان بقاء البحر الأبيض آمنا وسلميا وما هي المبادرات المشتركة التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تغير المناخ والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي مثل القمامة البحرية التي تحوم فوق النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط".

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يشارك غدا الخميس في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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