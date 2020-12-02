تهاطل أمطار على ولايات الوسط و شرق الوطن الى غاية يوم الخميس

الجزائر- يرتقب تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح قوية, على الولايات الوسط وشرق الوطن و هذا ابتداء من ظهيرة يوم الأربعاء الى غاية يوم الخميس, حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتوضح النشرية أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من المستوى 02 (برتقالي) هي تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و المدية و برج بوعريريج و كذا بومرداس و تيزي وزو.

و تضيف النشرية أن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 30 ملمترا كما يمكن ان تصل او تتجاوز 40 ملم محليا و ذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من يوم الخميس على الساعة 6 صباحا.

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