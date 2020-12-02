تهاطل أمطار على ولايات الوسط و شرق الوطن الى غاية يوم الخميس

وتوضح النشرية أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من المستوى 02 (برتقالي) هي تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة و المدية و برج بوعريريج و كذا بومرداس و تيزي وزو.
و تضيف النشرية أن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 30 ملمترا كما يمكن ان تصل او تتجاوز 40 ملم محليا و ذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من يوم الخميس على الساعة 6 صباحا.
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كما يتعلق الامر بولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سطيف و كذا ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق اهراس حيث ستتراوح كمية الامطار بين 30 و 50 ملم كما يمكن ان تصل او تتجاوز 60 ملم محليا.