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جراد يعزي في وفاة شقيق شيخ الزاوية التيجانية بداكار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر - تقدم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، بتعازيه الخالصة إلى الأسرة التيجانية ومريديها وإلى الشيخ الشريف التيجاني عبد المطلب، شيخ الزاوية التيجانية بداكار (السينغال) في وفاة شقيقه، الشيخ الطيب التيجاني.

وكتب السيد جراد في صفحته على تويتر قائلا: "بنفس صابرة ومحتسبة، بلغني نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ الطيب التيجاني، رحمه الله. وبهذا المصاب الجلل، أتقدم إلى شقيقه الشيخ الشريف أحمد التيجاني عبد المطلب وإلى الأسرة التيجانية ومريديها في العالم بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنه سميع قريب مجيب الدعاء".

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جراد يعزي في وفاة شقيق شيخ الزاوية التيجانية بداكار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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