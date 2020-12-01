المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة تستنكر لائحة البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في الجزائر

الجزائر - استنكرت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، في بيان لها يوم الثلاثاء، مضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، مبرزة أن التاريخ "يشهد لبلادنا على ما قدمته من أجل الدفاع عن حريتها وحرية باقي الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وأوضحت المجموعة البرلمانية في بيانها أنه "بقدر ما نرفض هذا التصرف المتكرر نحو الجزائر ونستنكره، بقدر ما نبقى مقتنعين بأنه داخل البرلمان الأوروبي هناك من يتفهم وضعنا ويتفهم كذلك أن الشعب الجزائري العظيم قادر على تجاوز إكراهاته بنفسه دون السماح بأي تدخل خارجي في شؤونه مهما كان شكله".

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وأشارت الى ان الجزائر التي "عانت الكثير من الاساءة لقيم الانسانية من طرف الاستعمار، تواصل اليوم بخطوات ثابتة جهودها من أجل توطيد مكاسبها وتعميق المسار الديمقراطي".

وفي هذا السياق، أكدت المجموعة البرلمانية أن الجزائر "واعية تمام الوعي بأن هذا المسار طويل وشاق ولا يخلو من الصعاب والإكراهات والنقائص المختلفة والمعقدة التي مرت بها كل البلدان التي تدعي اليوم بأنها توصلت إلى الازدهار المطلق لقيم الحق والقانون".