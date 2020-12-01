قوجيل (وفاة أسقف الجزائر السابق): الساحة الدينية تفقد "أحد خدامها المخلصين"

الجزائر - بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، رسالة تعزية إلى أسرة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي، الذي توفي يوم الثلاثاء بليون (فرنسا) عن عمر ناهز 91 عاما، أكد فيها أن الساحة الدينية في الجزائر تفقد برحيله "أحد خدامها المخلصين".

وقال السيد قوجيل في رسالة التعزية التي وجهها أيضا إلى أسقف الجزائر الحالي المونسينيور بول ديفارج، أنه "برحيل هنري تيسيي، وارث سر الكاردينال إتيان ليون دوفال الذي ساند بإخلاص ثورة نوفمبر المجيدة، تفقد الكنيسة والساحة الدينية في الجزائر أحد خدامها المخلصين في جميع مناحيها".

وأشار إلى أن الفقيد يعد "أحد دعاة الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات ونبذ العنف، امتلك قامة دينية وإنسانية عالية وتحلى بشمائل رفيعة، كما كان رجلا ذا مبادئ وقيم، تميز بسعيه الدؤوب من أجل الدعوة إلى التسامح والمحبة والتصالح مع الآخر، راعيا لحوار الأديان والثقافات وجسرا للسلام والإخاء والتآلف".

وختم السيد قوجيل رسالته بالتأكيد على أن "الجزائر التي أحبها بإخلاص، ستحفظ له خدماته وستبقى إسهاماته الجليلة في تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات راسخة في الأذهان"، معربا عن خالص تعازيه وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف لأسرة الفقيد.