وزير الشؤون الدينية يعزي عائلة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي 

الجزائر - بعث وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، برقية تعزية الى عائلة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ال91 سنة، مبرزا فيها مناقب الراحل الذي كان "محبا للجزائر، فخورا بالانتماء إليها والعيش فيها، داعيا إلى حوار الحضارات ومحافظا على جميع الأديان والمقدسات وعلى قيم التعايش والسلام".

وقال الوزير في برقية التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة القس، الأب هنري تيسيي، راعي الأبرشية الجزائرية سابقا".

وأضاف أن الراحل كان "محبا للجزائر، فخورا بالانتماء إليها والعيش فيها مجاهدا وطنيا مدافعا عنها، لم يغادرها حتى في أحلك الظروف، مرافعا عنها شاهدا على مراعاتها لمبدأ الحرية الدينية وحمايته، مندمجا مع القضايا الوطنية وملما بالثقافة العربية والاسلامية، داعيا إلى حوار الحضارات ومحافظا على جميع الأديان والمقدسات وعلى قيم التعايش والسلام".

وإثر هذا المصاب الأليم -- يقول الوزير-- "لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولأبناء الكنسية الكاثوليكية".