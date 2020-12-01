Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الذكرى ال59 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية (وأج): مواصلة عملية التحديث والتكيف مع الرقمنة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
مركز بيانات الوكالة لإيواء المواقع الالكترونية مركز بيانات الوكالة لإيواء المواقع الالكترونية

الجزائر - تواصل وكالة الانباء الجزائرية (وأج)، التي تحتفل اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 59 لتأسيسها، عملية تحديث طريقة عملها لا سيما من خلال تنفيذ عدة مشاريع للتكيف مع التحول السريع نحو الرقمنة الذي تعرفه كل وسائل الإعلام عبر العالم.

تأسست وكالة الانباء الجزائرية في تونس بتاريخ 1 ديسمبر 1961 بمبادرة من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كي تكون لسان حال الثورة الجزائرية على الساحة الاعلامية الدولية.

وغداة الاستقلال، تمكنت الوكالة، بامكانيات بسيطة و عدد محدود من الموظفين، من رفع التحدي حيث شرعت في بناء و تعزيز نفسها حتى تصبح، مع مرور السنوات، وكالة انباء وطنية حقيقية، تغطي كل ولايات الوطن و ترافق اعلاميا مسار البناء الوطني على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و كذا الرياضي.

وامام التحديات التكنولوجية و تضاعف عدد مواقع الاعلام الالكترونية و بروز المواقع الاجتماعية، انطلقت الوكالة في مسار تحديث معداتها و تكوين امكانياتها البشرية لفرض نفسها كوسيلة اعلامية مرجعية و ضمان لزبائنها (وسائل اعلام، هيئات، مؤسسات و سفارات) و للجمهور العريض معلومة متنوعة وموثوقة و ذات مصداقية بخصوص احداث الساعة الوطنية والدولية.

وفي هذا الصدد، تزودت الوكالة سنة 2017 بأرضية تحريرية جديدة لتسيير مسار انتاج المعلومة لفائدة المشتركين.

إقرأ أيضا:. وكالة الأنباء الجزائرية تستجيب لمتطلبات إيواء المواقع الالكترونية

وتحصي الوكالة ازيد من عشرة مواقع اعلام (موقع باللغة العربية والفرنسية والانجليزية و موقع بالامازيغية و كذا 8 مواقع مخصصة لشرق وغرب البلاد بالاضافة الى الوسط و الجنوب).

وعلاوة على موقعها الالكتروني، تقدم الوكالة منتجات و مضامين مختلفة من خلال مصلحة الوسائط المتعددة كما تقوم بتعزيز تواجدها في المواقع الاجتماعية التي أصبحت جد مهمة في الساحة الاعلامية.

وسمح هذا الانتشار بزيادة ملحوظة في الحصول على منتوج الوكالة لا سيما المنتوج الذي ينشر عبر العديد من المواقع الاجتماعية المشهورة.

كما تعمل الوكالة، في هذا السياق، على مشروع قناة تلفزيونية الكترونية لبث البرامج بدون انقطاع و باللغة العربية اولا ثم بالامازيغية والفرنسية والانجليزية لاحقا، حيث تهدف الى تعزيز مهماتها التي تخص الخدمة العمومية.

كما تعتزم الوكالة كذلك اعادة نشر مكاتبها بالخارج و هذا تماشيا مع مصالح الجزائر في اطار استراتيجية جديدة وفق المعطيات الدولية الجديدة.

وتحصي وكالة الانباء الجزائرية حاليا 455 موظف، منهم 221 صحفي و 27 مترجم، علاوة على الفرق التقنية و قسم السمعي البصري.

و تعمل الوكالة اليوم، مثلما فعلته كذلك خلال المراحل الحاسمة من تاريخ الجزائر، على مرافقة الاصلاحات العميقة الناجمة عن الحراك الشعبي ل 22 فبراير 2019.

و خلال زيارته لمقر الوكالة شهر يناير الفارط، اكد وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر بالقول: "انا على قناعة ان الوكالة، التي تحصي العديد من الصحفيين المتميزين، ستؤدي، بكل نضج و مهنية، مهمتها الاعلامية من اجل رفع التحديات التي يفرضها التحول الايجابي الذي يعرفه البلد".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الذكرى ال59 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية (وأج): مواصلة عملية التحديث والتكيف مع الرقمنة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.01

صيد بحري: إجراءات تسهيلية للحصول على تراخيص اقتناء معدات الملاحة للصيادين

20.12.01

وفاة الاسقف تيسيي: الجزائر تفقد رجل دين متميز متمسك بحوار الأديان

20.12.01

برلمانيون بريطانيون يستوقفون حكومة بلادهم بشأن القمع المغربي في الصحراء الغربية

20.12.01

قوجيل (وفاة أسقف الجزائر السابق): الساحة الدينية تفقد "أحد خدامها المخلصين"

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

فصل الشتاء: كميات الأمطار قد تكون "قريبة أو أقل من المعتدلة"

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.11.30

قضية تونسي نور الدين: توقيف المعني ومتابعته على أساس جناية التخابر مع دولة أجنبية

20.12.01

الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تستحدث منحة كوفيد-19 للتعويض عن الإصابة

20.11.30

الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة

20.11.30

فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بلغت حوالي 5 مليارات دج بمديرية بولوغين

20.11.30

توقيف 31 شخصا ينتمون لعصابات أحياء بولايتي غليزان ومعسكر