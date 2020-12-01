لائحة البرلمان الأوروبي: برلماني فلسطيني يستنكر "الهجمة" الخارجية على الجزائر

الجزائر - أكد عضو البرلمان الفلسطيني، بلال قاسم، يوم الثلاثاء، أن لائحة البرلمان الاوروبي "الغريبة" بخصوص وضع حقوق الانسان في الجزائر "تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة"، مستنكرا هذه " الهجمة الخارجية" على الجزائر.

وقال السيد بلال قاسم في تصريح لواج، " ان تبني البرلمان الاوروبي لهذا القرار الطارئ والغريب في هذه الظروف غير مقبول"، قائل، " يطالبون باحترام حقوق الانسان و تناسوا انهم يخرقون قواعد اساسية في القوانين الدولية، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

واضاف، "الشعب الجزائري دفع بالأمس الكثير من اجل نيل استقلاله و حريته و سيادته على ارضه لكي يبني دولته المستقلة، و اليوم اختار ممثليه في انتخابات مشهودة ، و من غير المقبول اطلاقا التدخل في خياراته السيادية".

وقال "نؤكد على الموقف الثابت الداعم للجزائر الشقيقية شعبا و حكومة ، ونستنكر الهجمة الخارجية الذي تتعرض له الجزائر في هذا التوقيت بالذات".

ولفت نائب رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، ان " الجزائر تقود معركة ضد الارهاب و التطرف و حماية حدودها منذ اكثر من 30 عاما، و هذا الارهاب يستهدف كيانها و سيادتها و استقلالها"، مشددا "على التضامن المطلق لفلسطين و برلمانها مع الشعب الجزائري الشقيق" وعلى " رفضه لهذا القرار الغريب"

وذًكر ذات المتحدث، بما تسببت فيه التدخلات الاجنبية في العراق وسوريا و ليبيا و ماذا حصل في هذه الدول، متسائلا في ذات السياق، " لماذا لا يكون هناك اهتمام بالاعتداء اليومي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولماذا سياسة الكيل بمكيالين"، و الاخطر -يضيف- " التدخل في الشؤون الداخلية لدول مستقلة ذات سيادة".