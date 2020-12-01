Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيلالي سفيان: لائحة البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في الجزائر: قرارات "خبيثة ومسمومة" بمثابة "منشورات تحريضية"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - اعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، لائحة البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بمثابة قرارات "خبيثة ومسمومة" وهي تعد "منشورات تحريضية" أكثر من كونها إعلانا سياسيا من قبل هيئة بهذا الحجم.

وأوضح جيلالي سفيان في مساهمة له في جريدة الخبر الصادرة اليوم الثلاثاء أن "القرارات الخبيثة والمسمومة للبرلمان الاوروبي هي بمثابة منشورات تحريضية اكثر من كونها اعلانا سياسيا من قبل هيئة من هذا الحجم"، مبرزا أن نواب البرلمان الاوروبي "انتقلوا إلى مرحلة أشد خطورة وأكثر إثارة للقلق".

واشار الى أن لائحة البرلمان الأوروبي "أقل ما يقال عنها انها حادثة مروحة جديدة"، مضيفا أن الجزائر "دولة ذات سيادة تحافظ على علاقات حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والامني مع الاتحاد الاوروبي" وأن اللباقة الديبلوماسية تستدعي من هذا الاخير "السعي الى توفير الاستقرار والازدهار والتنمية لجارتها في الجنوب، خاصة أن الجزائر لم تكن لها يوما اطماعا توسعية أو نية للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها".

وفي ذات الإطار، قال رئيس حزب جيل جديد أنه "من المفترض ان تشكل اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي اطارا رسميا للتعاون بين الطرفين وليس ترسيما لولاء الطاعة أو تبعية طرف آخر".

و بالمناسبة، تساءل سفيان جيلالي عن أغراض هذه اللائحة وتوقيتها، مبرزا أن الجزائر "لا تحتل دولا أخرى ولم تغز أراض ليست لها ولا تمارس الفصل العنصري ولا الاغتيالات المستهدفة للمدنيين في دول اخرى و لا تسجن الاطفال بالآلاف ولا تدمر منازل من تستعمرهم ولا تحكم على حراكييها بعشرين سنة نافذة ولا تقبر صحافييها في السجون السرية (...)".

و دعا سفيان جيلالي البرلمان الاوروبي إلى "التوقف عن اثارة التصرفات الهستيرية و الدفع الى صدامات محتملة داخل المجتمع".

كلـمات مفتـاحيــة :
جيلالي سفيان: لائحة البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في الجزائر: قرارات "خبيثة ومسمومة" بمثابة "منشورات تحريضية"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.01

القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع أسلحة وذخيرة بجيجل

20.12.01

أوبك+: مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق يتلاءم مع سوق النفط ومصالح كل المنتجين

20.12.01

جيلالي سفيان: لائحة البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في الجزائر: قرارات "خبيثة ومسمومة"…

20.12.01

لائحة البرلمان الاوربي تدخل سافر في شؤون الجزائر

20.12.01

نقل جوي: اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لانطلاق أولى الرحلات نحو الجنوب ابتداء من الأحد…

20.12.01

الفريق شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد

الأكثــر قـراءة

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.01

الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تستحدث منحة كوفيد-19 للتعويض عن الإصابة

20.12.01

منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر

20.11.30

حرائق الغابات في وهران: مشاتل تتبرع بـ 4000 شجيرة لتشجير الغابات

20.12.01

خنشلة:إيداع المديرين الحالي والسابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة الحبس المؤقت

20.11.30

الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة