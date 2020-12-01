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وفاة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
وفاة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي

الجزائر - توفي يوم الثلاثاء بليون (فرنسا) أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي, عن عمر يناهز 91 سنة, حسبما علم لدى أقاربه.

ولد هنري تيسيي يوم 21 يوليو 1929 بليون (فرنسا), و هو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري تم تعيينه كراعي للابريشية الجزائرية سنة 1955 ثم أسقف وهران من طرف البابا بولس السادس سنة 1972 قبل أن يصبح بعدها أسقف الجزائر سنة 1988.

و كان الفقيد متعلقا جدا بالجزائر حيث حصل على الجنسية الجزائرية سنة 1966 كما كان متعلقا بالحوار بين الديانات.

و خلال ندوة نقاش حول الديانات السماوية بعنوان "سلم و تسامح", قال الاب تيسيي ان مصطلح "سلام" يشكل احد اسس المسيحية, مشيرا الى ان الديانات الاسلام و المسيحية و اليهودية و بالرغم من كونها ثلاث ديانات مختلفة فهي لديها مصدر و هدف مشترك و هو السعادة و الانسانية.

وحسب ذات المصدر, فان جثمان الفقيد الذي اقام فترة طويلة بمدينة تلمسان سيوارى الثرى بالجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 13:45
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وفاة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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