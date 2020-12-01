المجموعة البرلمانية السويسرية-الصحراوية تجدد تضامنها مع الشعب الصحراوي

جنيف - جددت المجموعة البرلمانية السويسرية-الصحراوية تضامنها مع الشعب الصحراوي على إثر العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات.

وعبرت المجموعة البرلمانية - في بيان لها - عن تضامنها مع الشعب الصحراوي في هذه الظروف التي يمر بها, مدينة الأعمال الوحشية العنيفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين, وكذا الانتهاكات في حق السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المغربية.

وأكدت بذات المناسبة تأييدها لموقف جبهة البوليساريو الذي أظهر التزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, على الرغم من الصعوبات, وكذا دعمها لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا.

وشددت المجموعة البرلمانية في هذا السياق, على ضرورة استئناف عملية التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع في الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير.

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وأكد النواب - أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة السويسرية-الصحراوية - "استعدادهم لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لإقناع السلطات الفيدرالية باتخاذ مبادرات من أجل السلام, وعقد لقاءات مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل حقه في تقرير المصير, مثل ما هو مشار إليه في نص الالتزام باتفاقيات جنيف المصادق عليه من قبل المجلس الفيدرالي في 23 يونيو 2015".