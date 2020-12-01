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منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر

تيبازة- سيصدر منطوق الحكم في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي (غير معتمد) المتهم ب"إحباط معنويات الجيش" يوم السابع ديسمبر الجاري, حسبما أعلنته صباح يوم الثلاثاء محكمة القليعة.

وجاء قرار غرفة الجنح بمحكمة القليعة في ساعة مبكرة من صباح يوم ختاما لأطوار محاكمة كريم طابو المتابع من طرف نيابة محكمة القليعة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني" بسبب وقائع تعود لشهر مايو من سنة 2019.

وإلتمست نيابة ذات المحكمة ثلاثة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر ب100 الف دينار على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها المتهم "خطيرة" موجهة للرأي العام الوطني بكل مكوناته وفي ظرف سياسي حساس كانت تمر به الجزائر.

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من جهته, رافع المتهم كريم طابو من أجل براءته مشددا على أنه يقبل أن توجه له كل التهم، إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش", مبرزا أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية، أبرزها، عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر "تاجا فوق رؤوسنا" كما قال.

وتم تأجيل محاكمة كريم طابو لسبعة مرات متتالية أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم. كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة الصحة.

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منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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