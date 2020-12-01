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الجزائر تدين "بأشد العبارات " الإعتداء الإرهابي ضد مزارعين شمال شرق نيجيريا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الجزائر تدين &quot;بأشد العبارات &quot; الإعتداء الإرهابي ضد مزارعين شمال شرق نيجيريا

الجزائر- أدانت الجزائر يوم الإثنين "بأشد العبارات " الاعتداء الإرهابي الدموي ضد مزارعين عزل في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا و الذي خلف عشرات القتلى و الجرحى و المفقودين, وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان "وإذ تتقدم الجزائر بصادق العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وللحكومة النيجيرية و الشعب النيجيري الشقيق, فإنها تجدد تضامنها الكامل و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية" .

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وأبرز البيان أن الجزائر "تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب و دعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية".

ولقي أكثر من 110 مزارعا مصرعهم, في هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية استهدف أمس الأحد قرية في ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا, حسبما أعلن مسؤول محلي.

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الجزائر تدين "بأشد العبارات " الإعتداء الإرهابي ضد مزارعين شمال شرق نيجيريا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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