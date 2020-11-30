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الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 108 مرات
الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة

الجزائر - أكدت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة، بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:43
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الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 108 مرة   شارك

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