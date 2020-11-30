الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة

الجزائر - أكدت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة، بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".