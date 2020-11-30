تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي بـ 34 ولاية لـ 15 يوما ابتداء من الأربعاء المقبل

و أوضح البيان أنه و في إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية للوقاية من انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19)، "تطبق تدابير الحجز الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الـ 34 الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت".
كما لفت إلى أن إجراء الحجر الجزئي المنزلي ''لا يخص الولايات الـ 14 الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان''.
و ذكر ذات المصدر بأنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى".
للتذكير، يأتي هذا القرار ضمن الترتيبات الإضافية التي اتخذها الوزير الأول عبد العزيز جراد في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية.
و"تندرج هذه التدابير في إطار المسعى نفسه الذي انتهجته السلطات العمومية، بوتيرة حذرة وتدريجية ومرنة" بهدف "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)"، و التي "سيتم تكييفها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب تطور الوضع الوبائي".
وبالنظر إلى الوضعية التي تشهدها البلاد على صعيد تطور الوضع الوبائي، تجدد الحكومة دعوتها للمواطنين للتحلي بالحذر والانضباط ومواصلة التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي.