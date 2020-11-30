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الألعاب الأولمبية و البارالمبية 2020: وزارة الشباب والرياضة تواصل منح إعانات مالية للرياضيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 14:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
الألعاب الأولمبية و البارالمبية 2020: وزارة الشباب والرياضة تواصل منح إعانات مالية للرياضيين

الجزائر - منحت وزارة الشباب والرياضة إعانات مالية  لفائدة 3 اختصاصات رياضية، ضمن "عملية التكفل" بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبارالمبية طوكيو-2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للهيئة الوزارية.

و استفاد من الإعانات المالية كل من الفريق الوطني لكرة اليد رجال الذي يستعد لبطولة العالم 2021 المقررة بمصر في يناير المقبل و التنس (6 رياضيين) و تايكواندو (15 رياضيا).

و اشارت الوزارة الى ان "هذا الدعم المالي المتواصل يندرج في اطار عقود نجاعة متعلقة بالبرنامج التحضيري الخاص بكل رياضي وموجه للتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن، التجهيزات الرياضية والمشاركة في المنافسات الدولية وتعويضات  التأطير الرياضي".

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وكانت الوصاية قد شرعت منذ يوم الثلاثاء الفارط في منح إعانات مالية لصالح 325 رياضي (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية.

الاتحاديات المعنية هي: ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، الملاكمة، كرة اليد، المصارعة المشتركة، الكاراتي دو، الجيدو، الجمباز، السباحة، التجذيف والكانوي كاياك، كرة السلة، المبارزة، التنس، الكرة الطائرة، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال،الريشة الطائرة، التايكواندو، الرماية الرياضية وتنس الطاولة.

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الألعاب الأولمبية و البارالمبية 2020: وزارة الشباب والرياضة تواصل منح إعانات مالية للرياضيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 14:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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