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إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين

 الجزائر- قام إرهابي بتسليم نفسه, يوم الأحد, إلى السلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين بإقليم الناحية العسكرية السادسة, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن, سلم إرهابي نفسه يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 للسلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين بإقليم الناحية العسكرية السادسة", مضيفا أن "الأمر يتعلق بالمسمى (بن خية عيسى) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2018 في الحدود المالية".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع RPG-2 وثلاثة (03) قذائف صاروخية, بندقية (01) رشاشة من نوع G3 مع مخزن ذخيرة مملوء".

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وتأتي هذه العملية -يضيف المصدر- "لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والجهود المبذولة في الميدان للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 13:13
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إرهابي يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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