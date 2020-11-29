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نظام الدوامين في الابتدائيات: الاستغناء "عند الاقتضاء" عن العمل يوم السبت

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 20:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
نظام الدوامين في الابتدائيات: الاستغناء &quot;عند الاقتضاء&quot; عن العمل يوم السبت

الجزائر - أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الاحد، أنه يمكن للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين الاستغناء"عند الاقتضاء" عن العمل يوم السبت.

وأوضح البيان أن المدارس الابتدائية "يمكنها، عند الاقتضاء، ان تستغني عن العمل يوم السبت على ان توزع الحصص المقررة في هذا اليوم على الايام الخمسة الاخرى من الاسبوع وذلك بداية من يوم 5 ديسمبر القادم".

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وقصد تجسيد هذا الاجراء، أشارت الوزارة الى أن "الحجم الساعي لكل فوج تربوي في المدارس التي تعمل بنظام الدوامين يقلص بساعتين (2) ليصبح الحجم الساعي الاسبوعي لكل فوج فرعي عشر (10) ساعات توزع على الايام الخمسة الاخرى حسب مخطط الدراسة وجدول استعمال الزمن الاسبوعي".

وبررت الوزارة قرارها هذا ب"الاستجابة للإلتماسات التي رفعها عدد من مديري المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين والاساتذة المعنيون الذين يتعذر عليهم الالتحاق بمدارسهم نظرا لعدم توفر وسائل النقل يوم السبت بسبب تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال ايام العطل الاسبوعية وكذا النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات كإجراء وقائي واحترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وأشار البيان ايضا الى ان المدارس الابتدائية التي لا يعاني الاساتذة المنتسبون اليها من مشكل النقل "تعمل بصفة عادية دون إحداث تغيير في المخططات الاستثنائية للدراسة".

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نظام الدوامين في الابتدائيات: الاستغناء "عند الاقتضاء" عن العمل يوم السبت
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 20:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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