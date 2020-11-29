Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا فيروس (كوفيد-19), حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، النقل، الصحة، الصناعة الصيدلانية، إصلاح الـمستشفيات وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد سمح بدراسة تطور الوضعية الوبائية لكوفيد-19 وكذا النظام الصحي المتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والموارد الإضافية من أجل مواجهة الارتفاع الأخير لعدد المرضى.

كما تم من جهة أخرى دراسة مسألة اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد-19، لاسيما في ضوء التقدم المحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا المنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية.

وبهذا الشأن، ذكر السيد الوزير الأول ب"التزام السيد رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19 لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار المنتوج الذي يعود في المقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والموثوقية وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية".

إقرأ أيضا: كوفيد-19: شروع ثلاثة مخابر وطنية في انتاج اختبارات الاجسام المضادة والبي سي آر

علاوة على ذلك، أكد على أن هذه المسألة "تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل المالية والمادية في هذا الإطار".

ولهذا الغرض، طلب السيد الوزير الأول "وضع نظام عملياتي ليتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية المرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه".

وهكذا، فقد تقرر إنشاء فريقي عمل:  الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه وكذا تحضير مستخدمين المدعوين للتجند في حملة التلقيح.

ويكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.29

نظام الدوامين في الابتدائيات: الاستغناء "عند الاقتضاء" عن العمل يوم السبت

20.11.29

أمن وطني: كل شخص وقع ضحية نصب للمتهم حليمي محمد مدعو للتقرب من مكتب قاضي التحقيق لدى…

20.11.29

الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا

20.11.29

البطولة الممتازة لكرة اليد: المجمع البترولي : "نعيش ضبابية تامة" (زغيلي)

20.11.29

سفير المكسيك بالجزائر يجدد موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

20.11.29

القرض الشعبي الجزائري: تدشين فضاء مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.26

سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر