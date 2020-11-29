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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع لهيئة مكتب البرلمان العربي بالقاهرة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر- يشارك المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بالقاهرة (مصر) في الاجتماع الرابع لدورة الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث لهيئة مكتب البرلمان العربي, حسب ما أورده بيان من المجلس.

ويمثل المجلس الشعبي الوطني في هذا الاجتماع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي النائب يوسف رحمانية ,كما أكده ذات البيان.

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 13:53
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المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع لهيئة مكتب البرلمان العربي بالقاهرة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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