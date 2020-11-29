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مجلس قضاء الجزائر : تأجيل محاكمة الوزيرين الأسبقين للتضامن الوطني إلى يوم 6 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 11:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات
مجلس قضاء الجزائر : تأجيل محاكمة الوزيرين الأسبقين للتضامن الوطني إلى يوم 6 ديسمبر

الجزائر - أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم الأحد للمرة الثانية جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ  6 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين الاسبقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية, إبرام صفقات مخالفة للتشريع ,وسوء استعمال الوظيفة "بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين" بسبب كثافة الجدول والبرمجة بالغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر وكذلك لتزامنها مع قضايا اخرى ولنفس الاطراف.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد اجل جلسة محاكمة الوزيرين الاسبقين التي كانت مبرمجة يوم 15 نوفمبر الماضي بطلب من هيئة الدفاع.

للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج  لكل منهما.

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كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي ب3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج, و كذا مدير التشريفات, جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج.

وأدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة, اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ و غرامة مالية قدرها  500.000 دج.

أما نجل جمال ولد عباس, الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت ادانته هو ايضا  ب10 سنوات سجن نافذ و بغرامة مالية قدرها مليون دج , مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 12:07
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مجلس قضاء الجزائر : تأجيل محاكمة الوزيرين الأسبقين للتضامن الوطني إلى يوم 6 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 11:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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