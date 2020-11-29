تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ المتهم في ثالث قضية فساد ليوم 8 ديسمبر القادم

تيبازة- أجلت المحكمة الإبتدائية بتيبازة يوم السبت محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح إمتيازات للرئيس الاسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد يوم الثامن ديسمبر القادم.

وأعلن رئيس المحكمة بعد يوم كامل من إستجواب المتهم (عبد القادر زوخ) وسماع الشهود في قضيتي فساد متفرقتين, حتى "يتم توفير كل الظروف لإجراء محاكمة عادلة والسماح للأطراف الشاهدة في القضية بالالتحاق بمنازلهم قبل تنفيذ ساعة الحجر المنزلي المفروضة بسبب جائحة كورونا".

و حسب قرار الاحالة يتابع والي العاصمة الأسبق في القضية التي تم تأجيلها ليوم الثامن ديسمبر بتهم تتعلق ب"منح إمتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة",لصالح علي حداد, المدان في قضايا اخرى, والذي سيمثل بصفته شاهدا من المؤسسة العقابية أين يقضي عقوبته, وفقا لإجراءات المحاكمة عن بعد.

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يشار إلى أن نيابة محكمة تيبازة إلتسمت صباح اليوم 15 سنة سجنا نافذا بأقصى حدها في حق زوخ وغرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار مع مصادرة جميع أملاكه في قضية فساد تتعلق بمنح إمتيازات لأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل.

كما التمست نيابة المحكمة نفس العقوبة في حق الوالي الأسبق للعاصمة في قضية فساد متعلقة بمنح إمتيازات وعقارات لصالح طحكوت محيي الدين وأفراد من عائلته.

ويتابع والي العاصمة الأسبق على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات الامتياز التقاضي حيث تقضي تلك التدابير بمحاكمة كل مسؤول سامي سابق, بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا, حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب والي فيما يبقى تحت نظام الرقابة القضائية التي فرضها عليه سابقا المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.