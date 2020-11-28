بوقدوم يتحادث بنيامي مع عدد من نظرائه بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

وفي هذا الصدد, تحادث السيد بوقدوم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي, والليبي محمد الطاهر سيالة, و النيجري كالا أنكوراو, والتشادي أمين أبا صديق و الطوغولي روبرت دوسي.
وبذات المناسبة, تحادث السيد بوقدوم مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.
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وقد تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطوير التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك, لا سيما في منطقة الساحل وأفريقيا.