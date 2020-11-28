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بوقدوم يتحادث بنيامي مع عدد من نظرائه بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
بوقدوم يتحادث بنيامي مع عدد من نظرائه بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

نيامي- أجرى وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم السبت بنيامي, محادثات مع عدد من نظرائه, وذلك على هامش مشاركته في الدورة ال47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بنيامي.

وفي هذا الصدد, تحادث السيد بوقدوم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي, والليبي محمد الطاهر سيالة, و النيجري كالا أنكوراو, والتشادي أمين أبا صديق و الطوغولي روبرت دوسي.

وبذات المناسبة, تحادث السيد بوقدوم مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

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وقد تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطوير التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك, لا سيما في منطقة الساحل وأفريقيا.

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بوقدوم يتحادث بنيامي مع عدد من نظرائه بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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