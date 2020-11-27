الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يؤكد "تمسك" الجزائر بمسار برشلونة

الجزائر - شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, شكيب رشيد قايد يوم الجمعة في أشغال المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط الذي أبرز خلاله "تمسك" الجزائر بمسار برشلونة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

خلال هذا المنتدى الذي نظم عبر تقنية التحاضر عن بعد, استعرض الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أولويات الجزائر في إطار التعاون الأورو متوسطي وذكر ب "التزامها بالسعي مع شركائها وفقا لمبدأ+ قابل للتغيير+ لتحقيق أهم أهداف الشراكة الأورو متوسطية بما يحقق رفاه المجموعة الإقليمية". كما قدم السيد قايد رؤية الجزائر بشأن التحديات التي تواجهها منطقة المتوسط سيما على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

للإشارة فان هذا اللقاء قد نُظم غداة اللقاء الذي ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي و نظرائهم من دول الجنوب الذي كُرس لتقديم الاتحاد الأوروبي لسياسة جوار جديدة مع دول الجنوب بمشاركة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, حسب ذات المصدر.

للتذكير فان المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط الذي صادف هذه السنة الاحتفال بالذكرى ال25 لإطلاق مسار برشلونة قد ترأسه مناصفة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية و الأمن بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية, جوزيب بوريل ووزير الخارجية و شؤون المغتربين الأردني, أيمن الصفدي عن دول الجنوب.