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حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 لفائدة سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 لفائدة سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس

الجزائر - نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس "كوفيد-19" باستعمال اختبارات الكشف السريع، لفائدة سكان المناطق النائية بولاية سيدي بلعباس, حسبما جاء يوم الجمعة في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان انه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ومواصلة لمهامه الإنسانية الداعمة للرابطة "جيش-أمة"، وفي إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية، نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من يوم 26 نوفمبر 2020، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس "كوفيد-19" باستعمال اختبارات الكشف السريع، لفائدة سكان المناطق النائية بولاية سيدي بلعباس، على غرار دوار كرزوطة، فرعت الزيت، رجم دموش، بئر الحمام والمرحوم.

كما تم ضمن هذه الحملة أيضا "تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان هذه المناطق المعزولة و تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية ومكونة من أطباء أكفاء تابعين لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية، بالإضافة إلى التحسيس حول خطورة هذا الوباء القاتل وطرق الوقاية منه".

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و قد عبر المواطنون الذين استفادوا من هذه الحملة الصحية عن "استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية وعرفانهم للمجهودات النبيلة للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق الحدودية و كذا المعزولة", يضيف  بيان الوزارة .

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:57
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حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 لفائدة سكان المناطق النائية بسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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