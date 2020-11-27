وفاة عضو اللجنة الوزارية للإفتاء الدكتورعيسى ميقاري : الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد

وكتب الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا : "بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله و قدره, نفقد الدكتور عيسى ميقاري, عضو اللجنة الوزارية للإفتاء, و أحد الوجوه البارزة في الإعلام الديني, الذي يشهد له بالعلم والتواضع والإخلاص في خدمة الوطن".

وأضاف السيد جراد قائلا: "تعازي الخالصة لعائلة الفقيد, و نسأل الله له الرحمة والمغفرة و يلهم اهله جميل الصبر وعظيم السلوان ... إنا لله وإنا أليه راجعون " .