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وفاة عضو اللجنة الوزارية للإفتاء الدكتورعيسى ميقاري : الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
وفاة عضو اللجنة الوزارية للإفتاء الدكتورعيسى ميقاري : الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد

الجزائر - تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الجمعة, بتعازيه الخالصة لعائلة عضو اللجنة الوزارية للإفتاء الدكتور عيسى ميقاري الذي وافته المنية الخميس.

وكتب الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا : "بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله و قدره, نفقد الدكتور عيسى ميقاري, عضو اللجنة الوزارية للإفتاء, و أحد الوجوه البارزة في الإعلام الديني, الذي يشهد له بالعلم والتواضع والإخلاص في خدمة الوطن".

وأضاف السيد جراد قائلا: "تعازي الخالصة لعائلة الفقيد, و نسأل الله له الرحمة والمغفرة و يلهم اهله جميل الصبر وعظيم السلوان ... إنا لله وإنا أليه راجعون " .

للتذكير ووري الفقيد عيسى ميقاري الثرى يوم الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بحضور عائلته وأصدقاؤه.     

 

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:40
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وفاة عضو اللجنة الوزارية للإفتاء الدكتورعيسى ميقاري : الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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