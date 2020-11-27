الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: بوقدوم يترأس الوفد الجزائري

الجزائر - يترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الوفد الجزائري المشارك في الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المقرر عقدها في نيامي (النيجر) يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان، أن هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلام و التنمية"، ستكون "فرصة لإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدول الاعضاء في المنظمة".