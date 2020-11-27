الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: بوقدوم يترأس الوفد الجزائري

وأوضح البيان، أن هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلام و التنمية"، ستكون "فرصة لإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدول الاعضاء في المنظمة".
وستخرج هذه الدورة، يضيف المصدر، "باعتماد سلسلة من القرارات تتعلق بشكل خاص بالقضية الفلسطينية والإسلاموفوبيا و أوضاع الجاليات المسلمة والأقليات في البلدان غير الاعضاء"، و كذا الوضع في العديد من البلدان الإسلامية على وجه الخصوص في فلسطين و سوريا واليمن ومالي في سياق التطورات التي تشهدها هذه المناطق بالإضافة إلى حقوق الإنسان وعملية إصلاح منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج عملها حتى سنة 2025.