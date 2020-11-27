Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: بوقدوم يترأس الوفد الجزائري

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 13:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرات
الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: بوقدوم يترأس الوفد الجزائري

الجزائر - يترأس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الوفد الجزائري المشارك في الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المقرر عقدها في نيامي (النيجر) يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان، أن هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلام و التنمية"، ستكون "فرصة لإعادة تأكيد التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدول الاعضاء في المنظمة".

وستخرج هذه الدورة، يضيف المصدر، "باعتماد سلسلة من القرارات تتعلق بشكل خاص بالقضية الفلسطينية والإسلاموفوبيا و أوضاع الجاليات المسلمة والأقليات في البلدان غير الاعضاء"، و كذا الوضع في العديد من البلدان الإسلامية على وجه الخصوص في فلسطين و سوريا واليمن ومالي في سياق التطورات التي تشهدها هذه المناطق بالإضافة إلى حقوق الإنسان وعملية إصلاح منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج عملها حتى سنة 2025.

كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: بوقدوم يترأس الوفد الجزائري
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 13:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.29

رحابي: لا يمكن إصلاح الجامعة العربية دون إصلاح للأنظمة السياسية العربية

20.11.29

المجلس الشعبي الوطني يشارك في ورشة إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار…

20.11.29

مجلس الأمن يعتمد رسميا رسالة الرئيس غالي حول التطورات في الصحراء الغربية

20.11.29

انطلاق جلسة الاستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة

20.11.29

التموين بالمياه: السيد براقي يعاين مدى التنفيذ الميداني للتدابير الاستعجالية المقررة

20.11.29

توقيف ثمانية أشخاص وحجز أكثر من 400 قرص مؤثر عقلي في ولاية الجزائر

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.26

وزارة الخارجية تنفي حظر الجزائريين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الامارات

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية