بوقدوم وأونياما ينوهان بعلاقات الصداقة والتعاون "الممتازة" بين الجزائر ونيجيريا

الجزائر - تكللت الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الى أبوجا يومي 25 و26 نوفمبر بدعوة من نظيره النيجيري جيفري أونياما، بتقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين، حيث أثنى الوزيران على "علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين".

وأفاد بيان للخارجية يوم الخميس، ان السيد بوقدوم أجرى خلال زيارته الرسمية الى ابوجا مع نظيره النيجيري أونياما، تقييما شاملا للتعاون الثنائي متعدد القطاعات بين الجزائر ونيجيريا. وفي هذا الصدد، أثنى الوزيران على "علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين".

ولفت البيان الى أن الوزيرين شددا على "أهمية إعطاء الزخم اللازم للتعاون الاقتصادي من أجل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التقليدية القائمة على الصداقة والتضامن". وفي هذا السياق، أثار الدبلوماسيان "أهمية تنفيذ المشاريع الثلاثة الرئيسية التي تمت بلورتها بالفعل، وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية".

كما ناقش رئيسا الدبلوماسية-حسب البيان- سبل ووسائل تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها الجانبان مشددان على ضرورة عقد الدورة الخامسة للجنة العليا المختلطة في أبوجا في أقرب وقت ممكن.

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هذا ولفت بيان الخارجية إلى أن المباحثات بين الوزيرين بوقدوم وأونياما تطرقت ايضا الى التعاون في مجال التعليم العالي، حيث جدد السيد بوقدوم استعداد الجزائر للمساهمة في تكوين الإطارات النيجيرية في مختلف المجالات.

كما رحب الوزيران بتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ، وتبادلا الآراء حول قضايا الساعة ، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في مالي وفي منطقة الساحل وفي ليبيا، وكذلك الوضع في الصحراء الغربية ، لا سيما على ضوء التطورات الأخيرة المثيرة "للقلق الشديد" في الكركرات اقصى جنوب غرب الصحراء الغربية، يضيف ذات البيان.

وخلصت الخارجية في بيانها الى أن الزيارة مكنت السيد صبري بوقدوم من الاجتماع برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النيجيري السيد يوسف بوبا يعقوب، حيث ناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.