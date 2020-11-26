Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوقدوم يستقبل في نيجيريا من قبل الرئيس بوهاري

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، الذي يقوم بزيارة رسمية الى نيجيريا منذ يوم الأربعاء، من قبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمدو بوهاري، حيث نقل له التحيات الأخوية للسيد الرئيس عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للخارجية.

وذكر البيان، أن الوزير بوقدوم، حظي يوم الخميس باستقبال مطول من قبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمدو بوهاري، حيث نقل له التحيات الأخوية للسيد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأشار البيان الى ان المقابلة كانت "فرصة للطرفين للتأكيد على الحاجة إلى تطوير وتكثيف التعاون الثنائي في كافة المجالات وللتعبير عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

اقرأ أيضا :  بوقدوم يتباحث بأبوجا مع رئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو

وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنوعية "العلاقات الودية" القائمة بين الجزائر ونيجيريا ، طلب الرئيس محمدو بوهاري، من السيد بوقدوم نقل أطيب تمنياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوقدوم يستقبل في نيجيريا من قبل الرئيس بوهاري
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

الذكرى ال 46 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحيين الجزائريين : جراد يشيد بجهود الفلاحين و…

20.11.26

البطولة الوطنية العسكرية للجيدو : تتويج فريقا الناحية العسكرية 1 (ذكور) و قيادة الدرك…

20.11.26

بوقدوم يستقبل في نيجيريا من قبل الرئيس بوهاري

20.11.26

كوفيد-19: الفريق شنقريحة يشرف على مراسم التحويل المؤقت لفندق عسكري إلى هيكل صحي بالناحية…

20.11.26

بوركينا فاسو: فوز الرئيس روش كابوري بولاية جديدة

20.11.26

رابطة الأبطال الافريقية : تقديم مباراة بافالاس دي بورغو - مولودية الجزائر الى 00ر15

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية