بوقدوم يستقبل في نيجيريا من قبل الرئيس بوهاري

الجزائر- استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، الذي يقوم بزيارة رسمية الى نيجيريا منذ يوم الأربعاء، من قبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمدو بوهاري، حيث نقل له التحيات الأخوية للسيد الرئيس عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للخارجية.

وذكر البيان، أن الوزير بوقدوم، حظي يوم الخميس باستقبال مطول من قبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمدو بوهاري، حيث نقل له التحيات الأخوية للسيد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأشار البيان الى ان المقابلة كانت "فرصة للطرفين للتأكيد على الحاجة إلى تطوير وتكثيف التعاون الثنائي في كافة المجالات وللتعبير عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

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وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنوعية "العلاقات الودية" القائمة بين الجزائر ونيجيريا ، طلب الرئيس محمدو بوهاري، من السيد بوقدوم نقل أطيب تمنياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون.