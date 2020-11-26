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كوفيد-19 : مجلس الأمة يشارك في منتدى حول "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية"

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 81 مرات

الجزائر - شارك مجلس الأمة, يوم الخميس, في منتدى برلماني حول "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية : أثر كوفيد 19 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات", وذلك بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته, أن المجلس شارك في هذا المنتدى المنظم من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والبنك الاسلامي, ممثلا بالسيد ضياء الدين بلهبري.

ويهدف هذا المنتدى إلى "البحث في دور البرلمانات العربية في الاستجابة للأزمات من منظور خطة التنمية المستدامة لعام 2030, والخروج بتوصيات ذات صلة, تقدم أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021."

وأضاف البيان, أن جدول أعمال المنتدى تضمن عدة بنود منها "أبرز نتائج التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020, دور البرلمانات في الاستجابة للأزمات, التحديات التي واجهها البرلمانيون في الاستجابة لأزمة كوفيد 19 والاصلاحات المطلوبة للتغلب عليها وكذا التغييرات اللازمة لتعزيز دور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق الأزمة".

وقد ساهم مجلس الأمة في النقاش, مبرزا "التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة, مما سمح لبلادنا الحصول على مراتب متقدمة بفضل إرادة سياسية وإصلاحات عميقة وأليات مؤسساتية مناسبة واستثمارات عمومية كبيرة وعمل جاد نحو التنوع الاقتصادي".

كما أبرز "الإجراءات التي قامت بها الجزائر للحفاظ على هذه المكاسب رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الذي خلفه انتشار فيروس كورونا المستجد في كل دول العالم", مبرزا "الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات الدولة وعلى رأسها غرفتي البرلمان من أجل تقليص أثر الازمة على المواطن".

آخر تعديل على الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 18:38
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19 : مجلس الأمة يشارك في منتدى حول "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية"
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 16:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 81 مرة   شارك

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