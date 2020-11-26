وأوضح المصدر ذاته أن "اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية في ميادين متعددة, والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
جراد يستقبل سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر
أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 14:31 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 10 مرات
الجزائر - استقبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الخميس, بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة), السيد باري روبرت لوان, سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
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