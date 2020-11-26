جراد يستقبل سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر

الجزائر - استقبل الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الخميس, بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة), السيد باري روبرت لوان, سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالجزائر الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.