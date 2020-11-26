Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قوجيل يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 14:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرات
قوجيل يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الجزائر- جدد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, يوم الخميس, التأكيد على موقف الجزائر "الثابت" إزاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل "حرية".

وأوضح السيد قوجيل, عقب مصادقة مجلس الأمة على قانون المالية لسنة 2021 و قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها, أن الجزائر" تساند على الدوام القضايا العادلة وتقف بجانب الشعوب التي تطالب بالتحرر على غرار الشعب الصحراوي الذي يحق له أن يقرر مصيره بكل حرية وفقا للمواثيق الدولية".

وأضاف قائلا : "ليس لدينا مشكل مع المغرب ولكن المغرب له مشكلة مع الصحراء الغربية و الشعب الصحراوي له حق الاختيار بين الاستقلال أو البقاء مع المغرب", منتقدا بالمناسبة "إقدام بعض الدول الإفريقية على فتح قنصليات بمدينة العيون المحتلة".

ولم يفوت السيد قوجيل السانحة للحديث عن القضية الفلسطينية, معربا عن "استيائه" إزاء ما وصفه ب "الهرولة مع الكيان الصهيوني" مستشهدا بفتح بعض الدول العربية قنصليات لها بالكيان الصهيوني.

كما شدد على أن "المقصود من وراء هذا الفتح هو المواقف العربية الثورية و لا يقتصر الامر على الشعب الفلسطيني فقط".

اقرأ أيضا :    الكركرات: الدور السلبي لفرنسا في القضية الصحراوية يعقد مهمة الامم المتحدة

كما عرج السيد قوجيل بالمناسبة, على موقف الجزائر إزاء القضية الليبية, حيث ذكر بأن الجزائر تدعم الحل الوطني (الحوار الليبي-الليبي) لهذه القضية.

وعلى الصعيد الوطني, تطرق السيد قوجيل الى الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, متمنيا "الشفاء العاجل له وعودته القريبة لأرض الوطن من أجل مواصلة مهامه النبيلة و التاريخية لبناء الجزائر الجديدة".

وقال أن الجزائر "ستشهد محطات هامة ومصيرية يتم من خلالها تجديد مؤسسات الدولة والعودة إلى كلمة الشعب من خلال مراجعة قانون الانتخابات يليها تنظيم انتخابات محلية بهدف استكمال تجديد مؤسسات الدولة الأفقية و العمودية".

وفي الجانب الاقتصادي, أبرز السيد قوجيل أن قانون المالية يعد "مرآة البرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية و المصادق عليه من قبل الشعب الذي انتخب الرئيس عبد المجيد تبون", مذكرا بموقف رئيس الدولة الذي "يرفض اللجوء إلى المديونية الخارجية وذلك حفاظا على استقلالية قرار الجزائر السياسي " واصفا إياه ب "المكسب التاريخي و النوفمبري".

كما حذر بالمناسبة, من تداعيات ما أسماه ب"خطر تلاقي السياسة الموازية مع الاقتصاد الموازي".

وبخصوص الوضعية الوبائية التي تمر بها الجزائر جراء انتشار فيروس كورونا, قال السيد قوجيل أن "الوباء عطل نوعا ما المحطات التي كانت مقررة في برنامج الرئيس", مشددا على أهمية "التعامل مع هذه الوضعية الصحية دون تناسى الوعود التي منحت للشعب".

آخر تعديل على الجمعة, 27 تشرين2/نوفمبر 2020 03:39
كلـمات مفتـاحيــة :
قوجيل يجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 14:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 39 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.26

نحو استحداث لجنة مختلطة لتعزيز الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية على مستوى الجماعات…

20.11.26

هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية

20.11.26

مشاركة قوية في منافسات السباق العددي العسكري للجيش الوطني الشعبي

20.11.26

دعوات إسبانية لإجبار المغرب على الانسحاب الكامل من الأراضي الصحراوية المحتلة

20.11.26

جراد يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة إسبانيا

20.11.26

بوقدوم وأونياما ينوهان بعلاقات الصداقة والتعاون "الممتازة" بين الجزائر ونيجيريا

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.23

جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة