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بوقدوم يتباحث بأبوجا مع رئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
بوقدوم يتباحث بأبوجا مع رئيس مفوضية &quot;الإيكواس&quot; جان كلود كاسي برو

الجزائر - التقى وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، بأبوجا مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، السيد جان كلود كاسي برو، حسبما أفاد به اليوم الخميس  بيان للوزارة.

و أبرز البيان أنه "على هامش زيارته إلى أبوجا منذ 25 نوفمبر 2020، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم مع رئيس مفوضية الإيكواس السيد جان كلود كاسي برو".

وتعد هذه الزيارة الرسمية، الأولى من نوعها لوزير جزائري إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، "وقد تبادل خلالها الجانبان بشكل مثمر للغاية وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في المنطقة"، حسب البيان.

وأضاف بيان الوزارة انه "خلال المناقشات التي شارك فيها العديد من الإطارات المسيرة في الإيكواس، أجرى السيدان بوقدوم وكاسي برو نقاشا بناءا ومنفتحا حول سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة الغرب إفريقية في المجالات السياسية والأمنية، لا سيما في منطقة الساحل".

و سجل الجانبان، بارتياح كبير، تقارب وجهات نظرهما حول القضايا الرئيسية التي تخص المنطقة واتفقا على ضرورة تضافر جهودهما عبر إنشاء آلية للتشاور بين الجزائر و "الإيكواس" تهدف بشكل خاص إلى تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بينهما، يختم البيان.

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بوقدوم يتباحث بأبوجا مع رئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 13:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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