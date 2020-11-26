السيد بوقدوم يشرع في زيارة رسمية لنيجيريا

واوضح نفس المصدر ان هذه الزيارة التي تندرج في اطار علاقات الصداقة والتعاون التقليدية التي تربط البلدين ستسمح "بتعزيز الشراكة الثنائية لاسيما في مجالات الطاقة و التجارة والنقل الاستثمار والتعليم العالي واعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في العديد من القطاعات".
وستشكل هذه الزيارة ايضا -حسب ذات البيان-فرصة لرئيسي دبلوماسية البلدين "لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية الرئيسية ومواصلة تقاليد التشاور بخصوص مواقفهما لاسيما داخل الاتحاد الافريقي و المحافل الدولية الاخرى".
سيشارك السيد بوقدوم بعد ذلك في الدورة السابعة والاربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المزمع عقدها في نيامي يومي 27 و 28 نوفمبر الجاري .
وخلال تواجده في نيامي سيلتقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره من جمهورية النيجر السيد كالا انكوراو حيث سيجري معه "تقييما للتعاون الثنائي في جميع المجالات و سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما في منطقة الساحل و افريقيا".